Après Gana Gueye au PSG, des joueurs américains de Baseball ont décidé de ne pas porter le maillot en soutien à la gay pride. Un membre des Rays de Tampa Bay a déclaré que lui et plusieurs coéquipiers avaient décidé de ne pas le porter sur des avis personnels « fondés sur la foi ». Le maillot était équipé de logos aux couleurs de l’arc-en-ciel sur lors d’un match à domicile « Pride Night (nuit des fiertés) » samedi qui reconnaissait la communauté LGBTQ.

Parmi les joueurs qui ont décliné les logos arc-en-ciel, selon le Tampa Bay Times , figuraient les lanceurs Jason Adam, Jalen Beeks, Brooks Raley, Jeffrey Springs et Ryan Thompson. « Cela revient en grande partie à la foi, à aimer une décision basée sur la foi… C’est donc une décision difficile. Parce qu’en fin de compte, nous avons tous dit ce que nous voulons, c’est qu’ils sachent que tous sont les bienvenus et aimés ici. Mais quand nous l’avons mis sur notre corps, je pense que beaucoup de gars ont décidé que c’était juste un style de vie qui peut-être – pas qu’ils méprisaient quelqu’un ou pensaient différemment – c’est juste que peut-être que nous ne voulions pas l’encourager si nous croyons en Jésus, qui nous a encouragés à vivre un style de vie qui s’abstiendrait de ce comportement, tout comme [Jésus] m’encourage en tant qu’homme hétérosexuel à m’abstenir de relations sexuelles en dehors des limites du mariage. Ce n’est pas différent… C’est juste ce que nous pensons du style de vie qu’il nous a encouragé à vivre, pour notre bien, à ne pas retenir. Mais encore une fois, nous aimons ces hommes et ces femmes, nous nous soucions d’eux et nous voulons qu’ils se sentent en sécurité et bienvenus ici. » a déclaré Jason Adam, 30 ans.

Tout comme l’affaire Gana Gueye en France, cette affaire a créé un vif débat sur la toile sur les raisons de cette décision et sur les motivations des organisateurs. Sur les réseaux sociaux les internautes de droite avaient l’impression que l’équipe poussait un « agenda gay » et leurs détracteurs y voyaient une décision clairement homophobe de la part de ces joueurs.