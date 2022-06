Au Bénin, la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie a pris fin la semaine dernière. Mais quelle est la stratégie de l’exécutif pour apporter des réponses aux préoccupations exprimées par les populations? La question a été posée au porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji lors de son point de presse hier mercredi 1er juin. Il a tout d’abord fait savoir que l’objectif de la tournée était d’aller expliquer aux populations la situation de vie chère et recueillir les préoccupations.

« En même temps que les séances se déroulaient, il y avait des équipes chargées de recenser les préoccupations des populations, et en fin de journée elles devaient faire le point et classer les préoccupations suivant l’ordre ou le nombre de fois où elles sont évoquées par les populations » a déclaré le Secrétaire général adjoint du gouvernement. A l’arrivée « pas moins de 1100 préoccupations diverses (ont été recensées) dans l’ensemble de nos 77 communes » selon ses dires. A la fin de la tournée, un premier point a été fait le mercredi suivant. Mais dans le souci d’aller dans le détail, au plus près des préoccupations recueillies à la base, Patrice Talon a instruit Abdoulaye Bio Tchané à l’effet de coordonner le travail qui a permis d’élaborer un rapport renseignant sur ces préoccupations, selon M Houngbédji.

Il pense même que certaines des préoccupations ont déjà fait l’objet de délibération immédiate lors du conseil des ministres de ce mercredi. « D’autres sont classées suivant qu’elles sont structurelles ou spécifiques. L’ensemble de ces préoccupations fera l’objet de réponses appropriées » rassure le porte-parole du gouvernement. il informe pour finir que le gouvernement a pris la décision de principe de descendre chaque année au cœur du pays pour partager avec les populations, ses actions, les résultats obtenus et recueillir leurs préoccupations. C’est selon lui, « un bel exercice de démocratie participative et populaire ».