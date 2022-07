Les États-Unis confirment leur attachement au renforcement des relations avec tous les pays d'Afrique, a annoncé par visioconférence la vice-présidente américaine Kamala Harris lors du Sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé à Marrakech. "Les États-Unis ont promis en octobre dernier d'octroyer à l'Afrique une aide humanitaire en matière de sécurité alimentaire de plus de 7 milliards de dollars afin de favoriser une croissance inclusive et stable, le développement des flux de capitaux et la promotion de l'esprit de l'entreprenariat et des innovations sur tout le continent", a-t-elle déclaré, citée par l'agence Maghreb Arabe Presse.

"Les États-Unis sont attachés au renforcement des relations avec tous les pays d'Afrique", a-t-elle ajouté en évoquant "de nombreuses opportunités économiques disponibles aux deux parties".