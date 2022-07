Les acteurs de l’éducation sont fixés désormais sur la date de la prochaine rentrée. Les autorités en charge ont programmé le retour des classes sur le 19 septembre 2022. En vacances depuis quelques semaines, les élèves et enseignants connaissent le jour de la prise. En effet, comme à l’accoutumée, le gouvernement, par le biais des ministères en charges des trois ordres de l’éducation, sort un calendrier chaque vacance sur lequel sont programmées les activités pédagogiques de l’année à venir.

Pour le compte de l’année 2022-2023, la date de démarrage est mis sur le 19 septembre. Sauf changement de dernières heures, la reprise des cours est fixée à cette date. Notons que cette programmation permettra aux enseignants et aux apprenants de profiter encore d’au moins d’un mois et demi de repos, de cours de vacances et de préparation de la nouvelle rentrée.