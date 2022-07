Au Mali, la violente attaque surprise au mythique camp de Kati continue de faire parler. Si la France parle de fragilité du pays depuis son départ, le Mali lui parle d'une attaque terroriste repoussée. "Trois résidents du camp, qui ont demandé à ne pas être identifiés, ont déclaré qu'ils pensaient que la base de Kati, à environ 15 km (10 miles) de Bamako, avait été attaquée par des militants islamistes", avait laissé savoir l'agence Reuters. "Les Forces Armées Maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati. C’était tôt ce matin aux environs de 05h00 avec 02 véhicules piégés bourrés d’explosifs" avait quant à elle déclaré l'armée malienne.

La Katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué ladite attaque. Les autorités maliennes font état d'un soldat malien tué, six blessés dont un civil, sept assaillants "neutralisés" et huit autres arrêtés. "Une brigade de moudjahidines a mené une opération bénie contre l'armée malienne, l'injuste tueuse d'innocents, à l'endroit le plus notoire de la capitale Bamako, près du siège du président et du ministère de la Défense... Si vous avez le droit d'engager des mercenaires (ndlr: combattants de Wagner) pour tuer des innocents sans défense, alors nous avons le droit de vous détruire et de vous cibler", peut-on lire dans un communiqué rendu public par les terroristes.

Pour rappel, depuis l'arrivée en scène de la Russie, les maliens ont augmenté la pression sur les terroristes. De nombreuses opérations ont été menées et des bavures ont même été signalées, toutes rejetées par le pouvoir malien. Le président Goïta s'est clairement détaché de la France que son pouvoir accuse de ne pas jouer franc jeu.