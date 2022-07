Un peu plus de trois ans de suspension suite à la décision N°18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal ‘’La Nouvelle Tribune’’, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) a autorisé, le Quotidien La Nouvelle Tribune par la décision N°21-039/HAAC du 04 Août 2021 portant levé de la décision N°18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal ‘’La Nouvelle Tribune’’ , à paraître de nouveau en version papier. Quelques semaines après cette décision, le fondateur du journal est malheureusement décédé.

Près d’un an après la décision de la Haac, le journal La Nouvelle Tribune revient dans les kiosques dès ce lundi 04 juillet 2022 avec un numéro spécial dédié à son fondateur feu Vincent FOLY. Ce premier numéro sera gratuit et distribué dans les principaux kiosques de la ville de Cotonou. Les fidèles lecteurs, sympathisants et admirateurs verront à partir de cette date leur journal dans les kiosques.

Comme par le passé, ‘’La Nouvelle Tribune ‘’ s’attellera à donner au peuple béninois des informations de qualité. La Nouvelle Tribune revient avec une nouvelle mouture mais ne changera pas sa manière de traiter les informations. Il faut signaler que désormais le journal ‘’La Nouvelle Tribune’’ est situé au quartier Saint-Jean à Cotonou.