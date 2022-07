Suspendu par la décision N°18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal ‘’La Nouvelle Tribune’’, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) a autorisé, le Quotidien La Nouvelle Tribune à paraître de nouveau par la décision N°21-039/HAAC du 04 Août 2021 portant levé de la décision N°18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal ‘’La Nouvelle Tribune.

Effectivement depuis ce matin du lundi 04 juillet 2022, les fidèles lecteurs, sympathisants,abonnés et admirateurs de ce quotidien en version papier ont pu faire le constat que ce journal est de retour avec de grandes ambitions. Un numéro spécial a été réalisé en mémoire de son fondateur Feu Vincent Foly pour marquer le retour du journal dans les kiosques.

Ce numéro spécial contient entre autres des témoignages poignants de ses plus proches amis, du Président de l’Association Nonvitcha, des hommes de lettre, des personnalités et quelques éditos de l’illustre disparu. Nous vous proposons lecture du premier numéro qui est gratuit et sera distribué dans la ville de Cotonou.