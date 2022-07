Faux, le camp militaire de Tanguiéta n'a pas été attaqué. C'est juste des tirs de sommation pour dissuader des personnes aperçues dans les environs de ce camp. Ainsi s'exprimait le maire de la ville Zakari Boukary, via un communiqué publié dans les médias. Le but est de démentir les rumeurs faisant croire sur les réseaux sociaux que ledit camp avait essuyé une attaque.

Dans la vigilance et dans l'esprit de coopération avec les forces de défense

"Dans la nuit du 13 au 14 juillet, la ville de Tanguiéta a été le théâtre d'un mouvement de panique occasionné par des coups de sommation exécutés par les éléments en faction du camp pour dissuader certains individus aperçus dans les environs dudit camp et jugés suspects. Les réseaux sociaux ont immédiatement relayé de fausses informations faisant état d'une attaque du camp militaire par des individus armés non identifiés. Je voudrais tout en faisant le démenti que le camp militaire n'a subi aucune attaque, appeler la population au calme et à la sérénité" indique l'autorité communale dans le document. Il a donc invité ses administrés à vaquer à leurs occupations mais dans la vigilance et dans l'esprit de coopération avec les forces de défense et de sécurité, pour faire échec aux infiltrations des individus malintentionnés sur le sol béninois.

"Nous devons avoir à l'esprit que la surveillance de notre territoire pour notre sécurité incombe à toute la population et non aux seuls éléments des forces de défense et de sécurité...A cet effet, les étrangers doivent être enregistrés par le truchement de leurs hébergeurs" recommande Zakari Boukary. Il demande également à la population de signaler tout individu ou mouvement suspect aux forces de défense et de sécurité et aux élus locaux et communaux.