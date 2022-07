L'émission "l'Entretien du Dimanche" de la chaîne de télévision Eden Tv a reçu hier 03 juillet 2022, le Directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie (SIPI) Létondji Béhéton. Il est venu parler de la Zone économique de Glo-Djigbé. De ses explications, on retient que la Zone s’étend sur une superficie de 10.000 hectares dont 1640 ont été confiés à la SIPI. La première phase du projet couvre une superficie de 400 ha, et les travaux d’aménagement sont en cours. Cette superficie est mise à la disposition de 32 investisseurs.

Ils sont en train d’installer différentes sortes d’usines ; des usines de fabrication de matériaux de construction, de montage de téléphone et d’ordinateur, de produits pharmaceutiques, d’assemblage de motos électriques et de transformation de produits agricoles. Il y aura dès cette première phase trois usines intégrées de textile, informe Létondji Béhéton. « Nous ne pouvons pas continuer à vendre (notre) coton de façon brut… Un kilo de coton brut vous rapporte à peu près 1 dollar, mais quand vous transformez ce coton d'abord en tissu, vous pouvez obtenir une valeur de 10 dollars. Ensuite quand vous passez à la confection de vêtements, nous sommes en train de parler d’à peu près 25 à 30 dollars » explique le directeur général de la SIPI.

Il fait ensuite observer que le Bénin est le premier pays producteur de coton en Afrique. Et la valeur marchande d’or blanc brut produit par ce pays tourne autour de 400 millions de dollars, alors que si cette matière première est transformée, « nous allons pouvoir obtenir une valeur d’à peu près 6 milliards juste sur la production et la valeur marchande tournera autour de 11 milliards de Fcfa ». Pour lui, le Bénin a donc un intérêt à transformer son or blanc, encore que cette production ne fera que 0,8% des parts de marché. « Il y a énormément de marge en ce qui concerne la transformation de coton » en déduit Létondji Béhéton.

L’objectif du gouvernement à terme, est de transformer tout le coton produit au Bénin, poursuit-il. On aura au démarrage, trois usines intégrées de textiles qui ont consenti des investissements avoisinant les 500 millions de dollars. Ces usines vont employer chacune quelque 5.000 personnes. A celles-ci seront arrimées des usines de confection de vêtements. D’ici 2 ans, l’objectif est de passer de 3 à 11 usines de textile, puis à 32 à l’horizon 2030, informe le directeur général de la SIPI.