L’irrésistible ascension du professeur Joseph Djogbénou au sein du parti de la majorité présidentielle Union Progressiste (UP) et l’entrée de nouvelles personnes, ne plaît pas à tout le monde. Notamment certains membres de la vieille classe qui estime qu'elle a encore sa carte à jouer pour la victoire des élections législatives de janvier 2023. Grincements de dents au sein du plus grand parti du Bénin (en termes de nombre de députés et de maires), Union Progressiste (UP). La désignation le weekend écoulé du professeur démissionnaire de la cour constitutionnelle Joseph Djogbénou au poste de président de cette formation politique ne fait pas bonne recette.

Pas plus que le renouvellement du bureau politique du parti et l’entrée de nouveaux membres que certains considèrent comme les ouvriers de la vingt-cinquième heure. Des voies se seraient levées pour contester la fulgurance de cette ascension et la mise à la retraite forcée de certains caciques de ce parti. Selon certaines indiscrétions, la mise à l’écart des anciens responsables notamment M. Bruno Amoussou laisse un goût amer. De même que le départ de l’ancien président de l'Assemblée nationale Antoine Kolawolé Idji du poste de coordonnateur de l'UP dans le département du Plateau et rapidement remplacé par le député Louis Dossou.

Le cas de l'ex-président du parlement, Mathurin Nago au poste de coordonnateur dans le département du Mono et celui de l'ancien président de la cour suprême Abraham Zinzindohoué laissent penser à une purge qui s’opère au sein du parti. Même si pour certains, ces changements sont nécessaires pour faire place nette à la jeunesse, d'autres pensent plutôt qu’il s'agit d'une erreur stratégique pouvant être fatale pour la victoire des prochaines élections législatives. Pour ceux-ci, ces jeunes ne sont pas encore aptes à assurer la relève. Ils n’ont pas le poids de leurs aînés qui pourraient ne pas s’investir suffisamment en leur faveur dans la campagne électorale. Ils soutiennent que les anciens en ont encore sous le coude et cela peut toujours servir à gagner les élections.