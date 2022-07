Qu’elles sont belles et séduisantes les deux colosses qui surplombent désormais notre ville bleue. On devise encore à merveille sur cette géante statue de 30 mètres de hauteur à quelques encablures de la Marina. Un vrai chef-d’œuvre sculptural rare dans une capitale africaine. Une belle négresse dans un accoutrement de combattante, machette dans une main, fusil artisanal dans l’autre. Elle attache à la ceinture un coutelas en guise d’arme d’appui. Un pas en avant pour bien prouver sa détermination à avancer, à foncer sur l’ennemi. A dire vrai, cette statue qui représente une amazone est une reconnaissance à ce que furent les femmes jadis. L’histoire avait été peu disert sur leur bravoure, leur contribution au rayonnement du royaume de Danhomè et leurs sacrifices pour leur patrie. Au-delà de l’amazone, c’était une bonne et géniale manière de célébrer la femme béninoise. Et le chef de l’Etat a eu le flair nécessaire

Puis vint le chevalier. En effet, une seconde statue érigée en face de l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin dévoile le visage ceinturé de barbe du héros national de Kalalé Bio Guérra. Guerrier connu et vénéré comme tel, il était sur son cheval allant à grand galop, l’air grave, conduisant sagaie en main une mission contre l’ennemi. Quelle belle reconnaissance pour ce héros national qui a combattu l’invasion de notre pays par des colons français jusqu’à son dernier souffle. Depuis, la fierté Baatonou a retrouvé un terrain d’expression et un moment de démonstration. Chacun y est allé de ses mots pour remercier le nouveau bâtisseur de la Marina et l’absoudre de ses relents régionalistes.

Mais au délà de leur caractère pittoresque et de la plus value touristique qu’elles apportent à la ville bleue, les deux statues ont engendré chacune de vives polémiques et entretenu de grosses controverses. Sur la première, on a longtemps entretenu la confusion autour de l’image représentée. Une première rumeur partie des préposés de la propagande présidentielle- surexcités à l’idée de trouver une aubaine pour servir à quelque chose- avait fait dit à tous ceux qui veulent les croire que c’était Tassi Hangbé, la reine d’Abomey, sœur jumelle du Roi Akaba, qui assurant une régence dirigea le royaume de Danhomey pendant sept ans. Face à cette fausse nouvelle qui se muait en vérité nationale, les voix autorisées ont commencé à rectifier. Dans un premier temps, il est dit que c’est une amazone telle avant de devenir une amazone anonyme. En somme une statue juste pour rendre hommage à toutes les amazones qui ont combattu et payé de leurs vies pour la défense du royaume pendant des siècles. A peine cette rumeur s’estompe qu’une autre, plus judicieuse à mes yeux, s’enfle. Notre amazone que voici a l’air très jeune. Un visage trop poupin et trop beau comparé à ceux des amazones de l’époque. Beaucoup n’hésite pas à la qualifier de « notre Cléopâtre national ». Malgré que le sculpteur ait bien voulu lui garder une certaine originalité en laissant ses cheveux courts et crépus, la statue donnait trop l’impression d’être influencée par la modernité. Elle représentait moins une femme du 19è siècle. Sa peau et son visage semblent polis par la toilette et l’esthétique. Et son fusil apparut trop moderne aux yeux de beaucoup.

La statue de l’héros national a suscité les mêmes polémiques. On parle d’un Bio Guéra plus jeune et habillé de façon plus moderne. Ses chaussures Santiago aux pieds et son chapeau de conquistador tourné dans le dos montre bien que ce Bio Guéra a été simplement modernisé. Il a échappé au génie de notre sculpteur que les chaussures Santiago n’étaient pas en vogue dans l’ère culturel baatonou à l’époque où vivait Bio Guéra et que par la même occasion, il n’avait pas pu porter un chapeau de conquistador de son vivant.

Tout ceci relance le débat sur l’originalité. Tout ce qui est fait pour commémorer le passé ou célébrer un personnage historique doit tenir compte de l’originalité. Entre la recherche du beau et séduisant, une petite place doit être trouvée à l’originalité. Autant une statue du roi Béhanzin habillé en costume avec cravate suscitera un tollé que celle de Bio Guera avec santiago et chapeau de conquistador. Certains internautes de la même ethnie que le héros ont publié sa vraie photo afin de montrer que le personnage sculpté n’est pas Bio Guéra. Au-delà de la fausse polémique entretenue par certains qui pensent que la statue de ce héros baatonou doit être érigée à Parakou ou même à Nikki, il ne serait pas superflu d’insister sur le caractère original des sculptures à venir.