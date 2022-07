Depuis le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, le président Biden a toujours été très dur envers son homologue russe Vladimir Poutine. A chaque fois qu'il a eu l'occasion, Biden n'a pas mâché ses mots et a critiqué ouvertement son homologue russe Vladimir Poutine. Au cours d'une visite en Israël, le président Biden a rajouté une couche en affirmant que l'offensive russe en Ukraine devrait être un "échec stratégique" pour Moscou. L'information a été rapportée par le média américain The New York Times.

Le président américain Joe Biden continue de se prononcer sur le sujet qui fait la Une des médias depuis plusieurs mois : la guerre en Ukraine. En visite en Israël, le locataire du bureau ovale a une nouvelle appelé à un échec de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. "La guerre de Poutine doit être un échec stratégique", a martelé le dirigeant américain pour qui l'offensive russe est un défi à la paix. "L'assaut de Poutine contre l'Ukraine est un défi à la paix et à la stabilité partout dans le monde", a déclaré M. Biden lors d'une conférence de presse à Jérusalem.

"Le monde libre doit rester résolu à aider l'Ukraine à défendre sa démocratie", a déclaré M. Biden. Le mois dernier, Biden déclarait que Poutine provoque une « otanisation » de l’Europe. "On m'interrogeait sur la Finlande et la Suède, quand les dirigeants de ces pays se sont rendus à la Maison-Blanche. J'ai déclaré que Poutine espérait la "finlandisation" de l'Europe, mais obtiendrait son "otanisation". Ce n'est pas son objectif, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité en Europe. C'est nécessaire à mon avis", a-t-il fait savoir en marge du sommet de l'Otan à Madrid.