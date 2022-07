La démission du président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou continue de faire jaser dans la sphère politique. Chacun y va de son commentaire. El Farouk Soumanou, le 2ème adjoint au Secrétaire exécutif national du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ne cache pas sa surprise. "Par rapport à la démission du président de la Cour constitutionnelle, je dirai de manière brève que c'est une démission surprenante" a t-il confié au journal Le Matinal.

" Nous resterons attentifs "

En plus d'être une surprise, cette démission, "nous cache une stratégie politique de la mouvance par rapport aux prochaines joutes électorales" se persuade ce responsable du parti de Paul Hounkpè. Et pour découvrir cette stratégie politique, il faut juste attendre . "Nous resterons attentifs dans les jours et mois à venir pour voir quelle est la stratégie qui est cachée derrière cette démission de M Joseph Djogbénou. Pour l'instant nous préférons rester observateur et nous souhaitons bon vent au professeur Djogbénou" conclut El Farouk Soumanou.

Le remplaçant de M Djogbénou sera connu dans les prochains mois. Rappelons qu'il a été désigné par le bureau du Parlement béninois pour siéger à la 6ème mandature de la Cour constitutionnelle. Précédemment, l'avocat a été ministre de la justice dans le gouvernement de Patrice Talon.