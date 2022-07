Les échanges musclés entre l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, et le milliardaire américain Elon Musk se poursuivent sur la toile. Ce dernier avait précédemment estimé que l’ex-locataire de la Maison Blanche devrait renoncer à se présenter à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2024. Suite à ces propos, le milliardaire républicain a recommandé au patron de Tesla de se concentrer davantage sur le procès contre Twitter qui pourrait potentiellement lui coûter cher. C’est à travers plusieurs publications sur sa plateforme Truth Social que Donald Trump a écrit ces mots.

« J'aurais pu dire "mets-toi à genoux et supplie" et il l'aurait fait »

« Quand Elon Musk est venu à la Maison Blanche pour me demander de l'aide sur tous ses nombreux projets subventionnés, qu'il s'agisse de voitures électriques qui ne roulent pas assez longtemps, de voitures sans conducteur qui s'écrasent ou de fusées vers nulle part, sans quelles subventions il serait sans valeur, et en me disant qu'il était un grand fan de Trump et républicain, j'aurais pu dire "mets-toi à genoux et supplie" et il l'aurait fait » a-t-il laissé voir. Notons que les propos d’Elon Musk étaient intervenus après que l’ex-chef de l’Etat l’eût qualifié d’« artiste de conneries » lors d’un meeting à Anchorage en Alaska.

Sur Twitter, Elon Musk avait estimé qu’il était trop vieux pour être président des Etats-Unis. « Trump aurait 82 ans à la fin de son mandat, ce qui est trop vieux pour être directeur général de quoi que ce soit, sans parler des États-Unis d'Amérique » avait-il notamment écrit. Pour rappel, le patron de Tesla fait face à une plainte de Twitter qui a saisi la justice pour l’obliger à le racheter. Cela survient suite à la rupture du contrat d’acquisition par l’homme d’affaires, qui affirme ne pas avoir reçu les informations qu'il avait demandées sur les spams et les faux comptes.