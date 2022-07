Le milliardaire américain Elon Musk n’a pas définitivement terminé avec le réseau social Twitter. Après que le patron de Tesla ait suspendu l’accord d’acquisition de la plateforme, ce dernier a décidé de l’attaquer en justice pour le forcer à le racheter. En effet, les avocats de la firme ont déposé, hier mardi 12 juillet 2022, une plainte auprès d’un juge d’une cour spécialisée en droit des affaires, dans l’Etat du Delaware, à l’Est des Etats-Unis. Selon eux, la stratégie utilisée par l’homme d’affaires prouve qu’il est de « mauvaise foi ».

« Musk a l'air de croire qu'il est libre »

« Après avoir monté tout un spectacle pour faire de Twitter une cible, et après avoir proposé puis signé un accord de fusion, Musk a l'air de croire qu'il est libre - contrairement à toute partie engagé par un contrat suivant la loi du Delaware - de changer d'avis, de diffamer l'entreprise, de perturber ses activités, de détruire la valeur de son action, et de s'en laver les mains » ont-ils indiqué dans un document judiciaire. Notons que l’accord d’acquisition de Twitter suspendue par Elon Musk prévoyait une indemnité de rupture de contrat s’élevant à un milliard de dollars, qu’il paraît ne pas vouloir s’acquitter.

Des informations « fausses et trompeuses »

Pour rappel, la rupture du contrat entre Twitter et le patron de Tesla remonte à la semaine dernière. L’information avait été notamment donnée par la chaîne d’informations CNN, qui avait souligné que l’homme le plus riche du monde avait avorté la transaction du fait d’informations « fausses et trompeuses ». Toujours d’après la source, les avocats de Musk ont fait parvenir un avis au chef du service juridique de l'entreprise. Ils y affirment que Twitter n'a pas honoré ses engagements pris dans l'accord, en ne fournissant pas toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes et spams.