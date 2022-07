En vue d'améliorer la formation et l’insertion professionnelle des jeunes du Bénin et d’Afrique de l’Ouest, Sèmè City, la Cité Internationale de l'Innovation et du Savoir a noué de nouveaux partenariats avec la France. Ces accords de collaboration ont été signés le mercredi 27 juillet 2022, lors de la rencontre entre le président Patrice Talon et son homologue de la France, Emmanuel Macron à Cotonou.

La meilleure employabilité des jeunes est indispensable pour la croissance et le développement d'un pays. A cet effet, 11 nouveaux partenariats ont été signés le mercredi 27 juillet dernier entre les autorités béninoises et françaises. Ils permettront d’initier une série de partenariats avec des institutions académiques et des entreprises de renommée internationale. Ceci est nécessaire pour la mise en œuvre de formations adéquates à la jeunesse, afin d'assurer le développement de nouvelles compétences notamment dans les secteurs en pénurie de main d’œuvre. Les jeunes ainsi formés seront soumis aux besoins des entreprises du continent africain, pour soutenir l’innovation « Made In Africa ».

En effet, lors des recrutements, il est courant de constater le manque de main d'œuvre de qualité particulièrement dans les secteurs porteurs tels que l’énergie, l’eau, les infrastructures, la santé, les TIC, le tourisme ou les industries créatives et culturelles. Cette situation se justifie par le défaut de formations adaptées. Selon le FMI, 20 millions de jeunes africains entrent sur le marché du travail chaque année. Cependant, seulement 3 millions accèdent à un emploi formel.

C’est pour répondre à cet enjeu que le Bénin a érigé en priorité stratégique la création de nouveaux modèles de formations professionnelles, techniques et innovantes qui favorisent l'accès au savoir des jeunes populations à une échelle régionale. Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir a été créé par le gouvernement béninois dans le but d’améliorer l’accès à des programmes d’enseignement supérieur et de formation technico-professionnelle aux meilleures normes internationales, tout en soutenant l’innovation « Made In Africa ».