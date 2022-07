La question relative aux Droits de l’Homme pourtant chère aux pays occidentaux est visiblement sacrifiée sur l’autel des intérêts géopolitiques. En difficulté avec la Russie sur le plan énergétique, les dirigeants occidentaux continuent de vouloir charmer l’héritier saoudien Mohammed ben Salmane. En effet, ce dernier avait été accusé d’être le commanditaire de l’assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi. La directrice de l'agence de renseignements américains, Gina Haspel a livré en 2018 ses éléments à des sénateurs américains, qui ont conclu à la responsabilité de MBS. Cette situation avait induit l’isolement diplomatique du Prince.

Convaincre l'Arabie Saoudite...

Mais le patron de l’Élysée a reçu le prétendant au trône à la présidence française ce jeudi 28 juillet. L’objectif de ce rapprochement est de réussir à convaincre l’Arabie Saoudite qui est le premier exportateur mondial de brut d’ouvrir les vannes afin de soulager les marchés. Ce geste de l’Arabie Saoudite viendrait compenser le vide créé par la Russie. Emmanuel Macron, au lendemain de sa tournée africaine a accueilli avec tous les honneurs celui qui était perçu comme le réformateur. Avant le patron de l’Élysée, Joe Biden s'était rendu en personne en Arabie Saoudite pour la même cause.

Biden chez MBS

Dans ce contexte de tension sur le plan mondial lié à la guerre en Ukraine et d’accusations relatives au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, Joe Biden a été reçu par le dirigeant saoudien. « J’ai exprimé ma position on ne peut plus clairement, et lui ai dit frontalement que pour un président américain, rester silencieux sur le sujet des droits humains est incompatible avec qui nous sommes et qui je suis », avait exprimé le président américain lors de sa visite en Arabie Saoudite.

"Il nous faut nous passer en totalité du gaz russe"

L’isolement diplomatique imposé au leader saoudien à cause du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a disparu ainsi à la faveur de la crise ukrainienne qui oppose désormais les pays occidentaux à la Russie. Moscou qui fournit une bonne partie du gaz à l’Europe a décidé de réduire la quantité. « La Russie utilise l'énergie, comme elle utilise l'alimentation, comme une arme de guerre. Nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe », avait déclaré Emmanuel Macron lors d’une interview télévisée ce jeudi 14 juillet.