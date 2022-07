La page d’accueil de l’application Facebook subira une refonte en profondeur. C’est du moins l’annonce qui a été faite par le patron de Meta Mark Zuckerberg. L’objectif sera de proposer plus de contenus sélectionnés par les algorithmes du réseau social. «L’une des fonctionnalités les plus demandées sur Facebook est de s’assurer que les utilisateurs ne manquent pas les publications de leurs amis », a-t-il dans un message posté sur le réseau social.

"Nous lançons un onglet Feeds..."

« Aujourd’hui, nous lançons un onglet Feeds, où vous pouvez voir les publications de vos amis, vos groupes, vos pages et plus encore dans l’ordre chronologique », a-t-il poursuivi par la suite le fondateur de l’application. De façon plus claire, l’intelligence artificielle décidera à la place des utilisateurs du réseau social ce qu’ils devront voir. Mark Zuckerberg a tout de même précisé l’onglet Feeds « vous donnera un moyen de personnaliser et de contrôler davantage votre expérience ».

Une version TikTok ?

Selon certains observateurs, les nouvelles réformes de Facebook visent tout simplement à rendre l’application aussi concurrentielle que TikTok. L’application de vidéos chinoise connaît depuis quelques semaines une augmentation du nombre de ses utilisateurs. Facebook par contre n’emballent plus tellement un grand nombre dans la catégorie des jeunes. Le mécanisme de TikTok alterne en effet ce que les utilisateurs voir comme vidéo et d’autres contenus proposés par l’intelligence artificielle.