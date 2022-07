La Russie répondra de manière proportionnelle à l'élargissement de l'infrastructure militaire de l'Otan en Finlande et en Suède si ces pays rejoignent l'Alliance, a déclaré ce jeudi le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev.

"En ce qui concerne notre réaction à l'adhésion de ces pays à l'Otan, notre président a indiqué que la réaction serait proportionnelle. Ils peuvent choisir des voies différentes au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord: une voie modérée ou ouvrir entièrement les portes et décider de créer des bases sur leur territoire et déployer des armes offensives. Cela dépend des pays eux-mêmes. Nos contre-mesures seront prises de manière proportionnelle", a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion consacrée à la sécurité des frontières nord et ouest de la Russie.