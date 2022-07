Le 09 octobre 2021, il jouait son premier match avec les séniors de la Juventus Turin. Ce jour-là, il avait marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Score final de la rencontre (2-1). Malgré cette prestation convaincante, Ange Josué Chibozo n’a pas eu plusieurs autres occasions pour s’exprimer chez l’équipe A de la vieille dame. Ses exploits chez les U19 étaient cependant retentissants. Aujourd’hui, l’heure est venue pour le jeune homme d’aller monnayer son talent ailleurs. C’est du moins ce qu’on est fondé à croire en consultant le site officiel du club d’Amiens en Ligue 2 française.

"Si on l’a pris, ce n’est pas pour qu’il s’entraîne avec l’équipe réserve "

En effet, selon cette plateforme, le béninois a déjà signé un contrat de 5 ans avec la formation samarienne. Coût du transfert : 1 million d’euros. L’entraîneur de cette équipe de Ligue 2, Philippe Hinschberger dit déjà beaucoup de bien du jeune homme. Il pense que le béninois va tout de suite être incorporé à l’équipe. « C’est un garçon très jeune, un pari pour l’avenir mais qui a aussi mis beaucoup de buts en Primavera. A un moment donné, si on compare avec nos attaquants qui avaient joué en National 3 la saison dernière, il a quand même un peu plus de référence. Et si on l’a pris, ce n’est pas pour qu’il s’entraîne avec l’équipe réserve » a déclaré Philippe Hinschberger.

Ange Josué Tchibozo a donc été acheté pour jouer les premiers rôles à Amiens la saison prochaine. « On veut continuer à tourner avec trois attaquants et on va prendre le temps de voir comment ça se passe avec lui, s’il peut être un numéro 3 ou un numéro 4 » a laissé entendre son prochain entraîneur. En tout cas, si le transfert est acté, il faudra attendre encore un peu avant de voir Chibizo à Amiens.

Il doit passer son BAC en Italie

D’après son coach, le jeune homme doit encore passer son BAC en Italie. Il ne s’entraînera donc pas avec le groupe avant la semaine prochaine. Si le béninois brille en Ligue 2 au point de faire oublier Aliou Badji, le meilleur joueur d’Amiens la saison dernière, il pourrait rapidement finir dans un grand club en France, et même en Europe. C’est tout le mal qu’on lui souhaite parce qu’on a besoin de joueurs évoluant dans de prestigieuses équipes. Jusqu’à présent le seul écureuil à avoir tutoyé les sommets, est bien Stéphane Sessègnon, lors de son passage au Paris Saint Germain.