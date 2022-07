La CAF ou Confédération africaine de Football a révélé le nom des dix joueurs nominés pour le trophée du meilleur joueur africain de l’année. Après deux ans d’absence dus à la crise sanitaire mondiale, le trophée revient en 2022. Zoom sur les dix joueurs sélectionnés pour le titre.

Qui sera élu nouveau joueur de l’année en Afrique ?

Le prestigieux prix du meilleur joueur africain est de retour après avoir été annulé en 2020 et en 2021, pandémie de covid-19 oblige. Sadio Mané, tenant du titre en 2019 sera-t-il encore le meilleur joueur ? Ce dernier reste un des favoris pour cette année 2022. Avec la sélection sénégalaise et son équipe de Liverpool, le Sénégalais a accompli une saison hors du commun. Cette nouvelle recrue du Bayern Munich pourrait bien gagner ce trophée du joueur africain. Durant cette saison, son équipe est sortie victorieuse de la CAN ou Coupe d’Afrique des Nations. Il a offert à son pays la possibilité de figurer parmi les participants de la Coupe du monde de Football en s’imposant face à l’Égypte. Il pourrait faire d’heureux parieurs sur bet777!

Dans tous les cas, la CAF a rendu publique la liste des joueurs sélectionnés pour ce titre. Vers la fin juin, cette liste comportait le nom de 30 joueurs. Le 11 juillet, 20 noms ont été retirés de la liste. Aussi, le nom du gagnant sera dévoilé le 21 juillet au Maroc. Il sera élu par le vote de certains médias, ainsi que des entraîneurs et capitaines des équipes nationales.

Brève présentation des 10 joueurs sélectionnés

Voici un aperçu de ces dix joueurs qui ont eu l’honneur de compter parmi les meilleurs footballeurs africains.

Sadio Mané : équipe nationale du Sénégal, Bayern Munich et Liverpool

Gagnant en 2019, Sadio Mané est encore favori cette année. Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique, il a porté les couleurs de Liverpool pendant 6 ans avant de rejoindre le Bayern Munich.

Karl Toko-Ekambi : équipe nationale du Cameroun, Olympique Lyonnais

Second meilleur marqueur de la CAN grâce à ses 5 buts, Karl Toko-Ekambi est en lice pour l’obtention du titre. Son but a permis à l’équipe camerounaise de vaincre l’Algérie et de se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

Naby Keïta : équipe nationale guinéenne, Liverpool

En dépit de quelques blessures, Naby Keïta demeure un acteur fondamental à Liverpool. Il occupe sa place de milieu de terrain avec brio.

Achraf Hakimi : équipe du Maroc, Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi est un joueur rapide et endurant. Bénéficiant de la place de latéral droit, il a su prouver qu’il pouvait parfaitement inscrire des buts, grâce à ses incomparables coups francs.

Mohamed Salah : équipe égyptienne, Liverpool

Meilleur joueur de l’Afrique en 2017 et 2018, Mohamed Salah est encore dans la course. Cet attaquant a déjà eu l’honneur d’être classé dans le top 10 des meilleurs tireurs de Liverpool.

Vincent Aboubakar : Cameroun, Al-Nassr

Meilleur buteur de la CAN avec 8 buts, ce joueur s’est démarqué à plusieurs reprises grâce à ses prouesses aux côtés de ses coéquipiers des Lions indomptables.

Riyad Mahrez : Algérie, Manchester City

Milieu offensif au Manchester City, Riyad Mahrez est un joueur d’exception, malgré l’élimination de son équipe pour la CAN.

Sébastien Haller : équipe ivoirienne, Ajax Amsterdam et Borussia Dortmund

Sébastien Haller s’est fait remarquer grâce à ses 4 buts lors du premier match de la Ligue des champions. Il vient d’intégrer le Borussia Dortmund pour une somme faramineuse.

Édouard Mendy : équipe sénégalaise, Chelsea

Après une belle victoire en 2021 à la Ligue des Champions, Édouard Mendy reste un excellent gardien de but, peu importe son équipe. Ses prestations lui ont valu d’être nommé meilleur gardien de but.

Kalidou Koulibaly : Sénégal, Naples

Dernier de la liste et non des moindres, Koulibaly est un maillon important de la défense sénégalaise. Ce joueur est l’actuel capitaine de l’équipe de Naples.