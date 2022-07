Le tout nouveau directeur de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix et de Chant d’Oiseau (IAJP/CO) est entré officiellement dans ses fonctions le lundi 04 juillet 2022. Père Arnaud Eric Aguénounon, puisque c’est de lui il est question, est un prêtre de l’archidiocèse de Cotonou. Nommé par la conférence épiscopale du Bénin, le désormais directeur de l’IAJP/CO, a résumé les sentiments du choix de sa personne en trois points.

Le premier est celui de la reconnaissance et d’action de grâce envers Dieu et envers la conférence épiscopale qui a eu foi en sa personne, en lui confiant cet institut qui est une maison de la pastorale sociale au Bénin, dans la sous-région et à l’international. Le second est un sentiment de l’apprentissage. A l’en croire, son passage à la tête de l’IAJP/CO sera tout un apprentissage pour lui afin de rentrer dans l’esprit de cette maison et de responsabilité. Il s’engage dans une collaboration franche et concrète avec le directeur adjoint et aussi avec tout le personnel pour donner un esprit de paix et de justice déjà au corps constitué de cette maison car, « si on veut annoncer la paix et la justice, il faudrait que le corps qui l’annonce vive de justice et de paix » affirme-t-il.

En dernier ressort, le nouveau directeur général de l’IAJP/CO entend vivre de l’espérance tout en s’abandonnant à la Sainte Mère. « Je vis d’espérance et je me confie à la grâce du Seigneur. Je m’abandonne à la Vierge Marie qui a donné au monde son fils Jésus qui est le prince de la paix », confesse-t-il. Notons qu’il a remplacé le Père Colbert Goudjinou qui a fait huit années à la tête de cet institut. Ce dernier n'a pas manqué de souhaiter à son successeur une bonne poursuite de cette œuvre d’église qui selon lui, est toujours plus grande. Pour rappel, l’IAJP/CO a été pensé depuis 1990 et créé en décembre 1997 par le Père Raymond Goudjo, fondateur et premier directeur, sous l’autorité de la Conférence Épiscopale du Bénin. Dès lors, cet institut s’est donné comme mission, la recherche et la formation dans l’esprit de la Doctrine Sociale de l’Eglise. Ces recherches et formations portent sur des questions liées à la vie au cœur de la Cité. Implanté à Cotonou, l’IAJP/CO couvre par sa mission, le Bénin et s’ouvre à un rayonnement continental et international pour des partages de compétences et d’échanges mutuels.