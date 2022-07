La publication des premières images du télescope spatial James-Webb (JWST) continue de susciter des réactions de part le monde. La dernières est celle de l’Observatoire astronomique du Vatican qui voit «l’extraordinaire puissance» de Dieu et «Son amour de la beauté». Par le canal d’un communiqué, le directeur de cette structure de l’Église, Guy Consolmagno a exprimé ses sentiments sur cette découverte scientifique.

«Nous sommes très enthousiasmés par les nouvelles images venant du télescope Webb! Ces images sont magnifiques (…). C’est un aperçu alléchant de ce que nous pourrons apprendre sur l’univers dans le futur», indique le directeur de l’Observatoire astronomique du Vatican. «La science à l’origine de ce télescope est notre tentative d’utiliser l’intelligence dont nous a dotés Dieu pour comprendre la logique de l’univers. Car l’univers ne fonctionnerait pas s’il n’était pas logique», a-t-il poursuivi.

"Nous regardons l'aube de notre univers"

Avant le Vatican, plusieurs personnalités dans le monde s’étaient émerveillées des images du télescope spatial James-Webb (JWST). C’est le cas de l’actuel patron de l’Elysée qui a fait part de ses sentiments par le biais d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. « Cette photographie est non seulement la plus lointaine jamais observée, mais aussi la plus ancienne : c’est un voyage dans le temps de 13 milliards d'années. Nous regardons l’aube de notre univers ! Quelle fierté que la France participe à la réussite du télescope James-Webb ! », a-t-il déclaré.