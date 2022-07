Dans la course à internet depuis l’espace, les Etats-Unis ont pris de l’avance sur l’Europe. Space X, la société d’Elon Musk fait la course en tête aux USA avec sa société Space X. Elle a déjà déployé plus de la moitié des 4.408 satellites de Starlink, sa constellation. En Europe, on veut rattraper ce retard. Et pour concurrencer le géant américain, le français Eutelsat et le britannique OneWeb, deux opérateurs de satellites ont décidé de fusionner.

Pour la fin du premier semestre 2023

Un protocole d’accord a été signé entre les deux parties selon Eutelsat. L’opération va se concrétiser d’ici « la fin du premier semestre 2023 ». Le britannique OneWeb devrait achever le déploiement de sa constellation avec l’aide de la fusée russe Soyouz, mais la Russie, mécontente des sanctions dont elle fait l’objet de la part de l'Occident pour sa campagne militaire en Ukraine, a suspendu le vol de Soyouz depuis février 2022. OneWeb a quand même pu compter sur le soutien de l’Inde et des USA. L’Inde a dégagé 2 fusées GLSV pour l’opération. Du côté américain, c’est SpaceX qui s'est porté volontaire

La constellation en orbite basse de OneWeb est déjà équipée de 428 satellites. Elle doit en accueillir encore un peu plus de 200. Le francais EutelSat a une flotte de 35 satellites se trouvant à 36.000 kilomètres de la terre. Cette fusion entre les deux sociétés permettra de connecter les régions isolées n’ayant pas accès à la fibre optique. Eutelsat évalue ce marché à 16 milliards de dollars.