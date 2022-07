L’information relative à la plainte pour « violence volontaire et non-assistance à personne en danger » dont fait l’objet depuis quelques jours le rappeur français Kaaris continue d’occuper l’actualité. En effet, auprès de BFM Paris-Ile-de-France, Linda, l’ex compagne du rappeur est revenue sur les circonstances de cette plainte qui intervient plusieurs mois après les faits. Selon les confidences de la femme, les faits se seraient déroulés le 19 janvier 2021.

L'incident dans le garage

Alors qu’elle s’était rendue au domicile du rappeur pour rappeler lui ses obligations vis-à-vis de leur enfant, ce dernier serait en compagnie d’une autre femme. «Je frappe au carreau, je m'attends à ce qu'il sorte mais non, il ferme les volets sur moi», confie-t-elle dans un premier temps. Elle ajoute par la suite s’être attaqué au véhicule de la visiteuse de Kaaris. C’est alors que ce dernier est sorti. « Il y a eu une première forme de violence, il s'est interrompu, il m'a regardé et il m'a dit, il faut qu'on descende dans le garage, on va pas se donner en spectacle », indique l’ex du rappeur.

"Une colère noire"

Elle fait par la suite remarquer que les choses auraient dégénéré une fois dans le garage. Le rappeur serait entré dans « une colère noire » et aurait roué de coups son ex compagne. Mais Kaaris balaie du revers de la main toutes ces accusations. « C'est une plainte qui dans la chronologie s'inscrit à l'issue des négociations sur la pension alimentaire, et ce n'est pas anodin, parce que d'une certaine manière, on cherche à lui nuire, on cherche certainement à tirer un bénéfice financier », a confié l’avocat du rappeur français au sujet de cette plainte.