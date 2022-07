Depuis plus de cinq mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Au fur et à mesure que le temps passe, plusieurs victimes sont dénombrées dans les deux camps. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, des sources annonçaient que les Russes vont avoir des difficultés en Ukraine dans les prochains jours. Ce samedi, un responsable britannique est allé encore dans le même sens.

La Russie "s'essouffle" dans son attaque contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré samedi Richard Moore, le chef de l'agence de renseignement britannique MI6, dans un bref commentaire sur les réseaux sociaux. C'est sur le réseau social Twitter que le responsable britannique a lâché un petit commentaire. M Moore a fait ce commentaire en répondant à un post du ministère britannique de la Défense, qui décrivait le gouvernement russe comme "de plus en plus désespéré" après la perte de milliers de soldats lors de son offensive en Ukraine.

Pour rappel, la Russie est présente dans l’Est de l’Ukraine et compte maintenant descendre vers le Sud. « La géographie est différente maintenant. Ce ne sont plus seulement les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk , ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijjia et une série d’autres territoires, et ce processus continue de façon constante et opiniâtre » déclarait mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.