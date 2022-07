Au cours de ces cinq dernières années, l’armée chinoise est devenue beaucoup plus agressive dans la région du pacifique. C’est du moins le constat qui a été faite par le chef d'état-major interarmées, le général Mark Milley ce dimanche. Le haut gradé de l’armée américaine indique notamment que cette agressivité a été beaucoup plus remarquée particulièrement dans la région du pacifique. Comme pays ayant déjà fait les frais de cette agressivité, le responsable américaine cite le Japon, le Canada, l'Australie, les Philippines et le Vietnam sans oublier son pays.

Violation de son espace aérien?

Alors qu’il était en déplacement le mois dernier à Singapour, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin a évoqué quelques situations pour justifier cette situation. Au mois de mai dernier, un avion de chasse chinois «aurait coupé le nez » d'un avion de surveillance australien « à une distance très proche ». La raison évoquée par la Chine est que l’appareil était trop proche de son espace aérien. Face au efforts de la Chine de reprendre possession de Taïwan, le général Mark Milley indique que son pays a renforcé les relations avec les pays du Pacifique.

L'accord de Pékin avec les îles Salomon

L’occasion de l’escale en Indonésie avant les réunions auxquelles il doit assister avec les chefs de la défense de l'Indo-Pacifique cette semaine à Sydney, en Australie a permis général Mark Milley de revenir sur d’autres sujets qui concernent la Chine. Il s’agit notamment d’un accord de sécurité entre Pékin et les îles Salomon. « C'est un domaine dans lequel la Chine essaie de faire de la sensibilisation à ses propres fins. Et encore une fois, c'est préoccupant parce que la Chine ne le fait pas uniquement pour des raisons bénignes. Ils essaient d'étendre leur influence dans toute la région. Et cela a des conséquences potentielles qui ne sont pas nécessairement favorables à nos alliés et partenaires dans la région », a déploré le haut gradé américain.