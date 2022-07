La Russie est depuis plusieurs mois sous le coup de multiples sanctions des pays occidentaux après que le pays ait lancé une offensive en Ukraine. Malgré la pression, la Russie ne recule pas et poursuit son offensive. Ce vendredi au cours d'une rencontre entre les dirigeants du G20, la diplomatie russe s'est exprimée sur sa relation avec l'occident. La diplomatie russe a affirmé qu'il n'y a rien a discuter avec l'occident et noté que la paix avec l'Ukraine est mise à mal à cause de la position des occidentaux.

Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rappelé ce vendredi à ses homologues "occidentaux ce qu'ils avaient dit au cours des mois précédents" et leur a demandé de décider ce qu'ils voulaient finalement rapporte l'agence de presse russe TASS. L'officiel russe a tenu ses propos au cours d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des vingt (G20) en Indonésie.

M. Lavrov relève que l'interaction avec l’Occident s'est avérée improductive et dénonce "une russophobie frénétique". A en croire l'officiel russe, l'occident ne veut "pas des négociations, mais une victoire de l'Ukraine sur la Russie sur le champ de bataille". Dans la journée d'hier, le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov déclarait que la Russie et la Chine ont de plus en plus de soutien.