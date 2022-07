Le groupe Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ne pourra jamais remplacer le G20, ces unions se complètent, a déclaré jeudi le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. "Non, ce n'est pas possible", a indiqué le porte-parole du Kremlin en répondant à la question de savoir si les Brics pouvaient servir d'alternative au G20.

Selon M. Peskov, "les Brics constituent un mécanisme de coordination, d'interaction et de coopération très important. Cependant le G20 est une union différente, plus large. Elles ne s'excluent pas mais se complètent", a souligné le porte-parole du Kremlin. En juin 2022, l'Argentine et l'Iran ont déposé leurs demandes d'adhésion au groupe Brics. L'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite comptent déposer leurs demandes prochainement.