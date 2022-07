La Marine américaine a formellement contesté ce samedi, les allégations de la Chine concernant les îles contestées de la mer de Chine méridionale. La 7e flotte de la marine américaine dans un communiqué, a fait savoir que le destroyer lance-missiles USS Benfold a navigué près des îles Spratly qui sont revendiquées par la Chine dans le cadre d’une opération « opération de liberté de navigation ».

Le communiqué martèle clairement les contestations des États-Unis sur « les restrictions au passage innocent imposées par la République populaire de Chine (RPC), le Vietnam et Taïwan ». « En violation du droit international, la RPC, le Vietnam et Taïwan prétendent exiger une autorisation ou une notification préalable avant qu'un navire militaire ne s'engage dans un" passage inoffensif "dans la mer territoriale de l'élément concerné », dénonce la marine américaine.

Une contestation chinoise au cours de la semaine

Il y a quelques jours, la Chine avait violemment réagit suite à l’identification d’un destroyer de la marine américaine près d'une chaîne d'îles. « Les actions de l'armée américaine ont gravement violé la souveraineté et la sécurité de la Chine, gravement compromis la paix et la stabilité de la mer de Chine méridionale, et gravement violé le droit international et les normes des relations internationales », avait déploré dans son communiqué le colonel de l'APL Tian Junli.