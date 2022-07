La progression de la Russie en Ukraine rencontre des difficultés. En effet, d’après les autorités ukrainiennes, les frappes menées par leurs troupes militaires ont touché et détruit au moins trente centres logistiques militaires appartenant au Kremlin. Dans une interview accordée à la télévision nationale ukrainienne Oleksandr Motuzianyk, porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, a indiqué que ces centres ont été visés durant les dernières semaines et ont fortement fait baisser le potentiel d’attaque de l’armée russe. A en croire le responsable, cela est dû à l’utilisation des systèmes de fusée HIMARS, conçu par les Etats-Unis et des armes fournies par l’occident.

Les armes prolongent le conflit

« Au cours des dernières semaines, plus de 30 installations logistiques militaires de l'ennemi ont été détruites, ce qui a considérablement réduit le potentiel d'attaque des forces russes » a-t-il déclaré. Notons que les propos du responsable ukrainien interviennent plusieurs jours après ceux de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, concernant l’impact des armes américaines en Ukraine. Sur sa chaîne Telegram, elle avait écrit que l’ambassade des Etats-Unis à Kiev doit reconnaître que les armes livrées aux soldats ukrainiens par Washington prolongent le conflit et entraînent des morts.

La diplomate avait également noté que la mission diplomatique des États-Unis en Ukraine avait demandé aux citoyens américains de quitter immédiatement le pays et d'éviter des rassemblements et des événements publics puisqu'ils « pourraient devenir des cibles militaires pour les Russes ». « L'ambassade des États-Unis en Ukraine a oublié d'ajouter que Washington fournissait au régime de Kiev des armes américaines dont l'utilisation provoque la prolongation du conflit et la mort des gens » avait-elle indiqué.