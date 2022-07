Au Bénin, la Caisse nationale de Sécurité Sociale (Cnss), participe au programme gouvernemental de construction de 20.000 logement sociaux. Elle a signé en 2019, un contrat avec la Société immobilière et d'aménagement urbain (Simau), pour la maîtrise d'ouvrage déléguée de la phase de construction, et la cession de 3175 de ces logements économiques, aux acquéreurs. Hier jeudi 07 juillet, alors qu'il était au parlement pour répondre aux questions orales des députés, le ministre du cadre de vie José Didier Tonato, a rassuré les parlementaires quant à l'implication de la Cnss dans ce programme.

Selon ses explications, la contribution de la CNSS est en lien avec sa mission de protection sociale. La société "agit ici comme un promoteur immobilier et au fur et à mesure de la cession des logements aux acquéreurs, elle recouvre son investissement avec une marge bénéficiaire nettement plus intéressante et plus élevée que les Dat (dépôts à terme) qui étaient la pratique courante dans un passé récent" a expliqué le ministre Tonato.

Rappelons qu'en 2019, l'ancien ministre de la communication Alain Orounla indiquait que la Cnss n'a pas forcément pour vocation d'investir dans l'immobilier, mais "c'est conforme à son impératif de gestion des fonds collectés et qui sont investis généralement dans des dépôts à terme". La participation de la CNSS à ce programme, avait été validée par le gouvernement en Conseil des ministres.