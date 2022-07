Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue l'accord sur la création d'un corridor céréalier pour les exportations de produits agricoles en provenance d'Ukraine par la mer Noire signé vendredi à Istanbul. "Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue la signature par la Russie et l'Ukraine sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres des accords sur les exportations de céréales et de produits agricoles par la mer Noire", est-il indiqué dans un communiqué publié sur le site de l'organisation.

Un paquet de documents a été signé le 22 juillet à Istanbul afin de régler le problème de livraisons d’engrais et de produits alimentaires sur les marchés mondiaux. Le mémorandum signé par la Russie et l’ONU précise que l’ONU travaillera désormais sur la levée des restrictions contre la Russie empêchant les exportations d’engrais et de produits alimentaires. Un autre document signé précise la procédure d’évacuation de céréales des ports contrôlés par l’Ukraine en mer Noire. Les accords entre Moscou, Ankara, Kiev et l’ONU prévoient également la création d'un centre de coordination dont les représentants inspecteront les navires afin d’exclure toute contrebande d’armes et des actes de provocation.