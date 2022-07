Je préfère m’exprimer par rapport à la visite du président français Emmanuel Macron chez nous au Bénin quelques jours avant la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance de notre pays qui est un évènement important. J’aurai l’occasion de vous donner mes impressions. Mais, j’ai été vraiment insensible à la visite du président français dans notre petit pays. S’il nous a rendu visite, certainement c’est pour des intérêts de la France qui n’a pas d’ami. C’est une formule que tout le monde connaît. Elle n’a que des intérêts. Tout le monde sait ce qui se passe dans la région maintenant notamment les pays qui adhèrent à l’organisation anglophone.

Il y a aussi le problème du franc CFA qui entraîne des tiraillements au niveau des Etats de la sous région ouest africaine. Je crois que ce n’est pas pour négocier la liberté des opposants qui sont en prison ou ceux qui sont en exil qu’il est venu. Non! Ceux-là sont peut être sacrifiés sur l'autel vraiment du franc CFA. Cette visite-là est tombée de façon inattendue et il n’y a pas de véritable raison pour cela. Ce n’est pas parce que le Bénin est redevenu un pays démocratique et exemplaire, un pays de droit, un pays des libertés. Tout le monde sait que le Bénin est aujourd’hui un pays totalement fermé. On parle même de dictature de développement économique. Aujourd’hui, il n’y a personne qui vous dira qu'il est solide économiquement. Le panier de la ménagère est vide. L’économie est pratiquement à terre. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme raison pour expliquer cette arrivée vite faite?

D'abord il y a le Togo qui est aujourd'hui pratiquement un pays anglophone et qui fait peur à la France parce que si le Togo rentre dans l'organisation des pays anglophones, il ne reste que le Bénin pour faire le quadrilatère Nigéria Bénin Togo et le Ghana. Si ces pays côtiers échappent à la France, elle est à terre. Donc c'est une visite stratégique que de venir ici et de parler sans aller au Togo afin de montrer aux autorités togolaises que, quand on est Français, on est dans le giron français et le président français peut venir se promener au Bénin. Mais ce quadrilatère là ne va pas marcher. J’en suis certain. Le gardien du temple qui est en haut là-bas, je veux parler du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara fera tout mais ça ne marchera pas. Ce n’est pas évident que ça marche. Le franc CFA va partir de notre région, ça c'est clair et donc on est en train de tout faire pour que ça ne passe pas. L’autre raison, c’est la Russie avec son groupe Wagner qui s'est installé au Mali. On a peur que les Russes s’installent dans ce pays.