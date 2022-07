Près de deux ans après le meurtre des membres d’une famille sénégalaise résident à Denver aux États-Unis dans un incendie criminel, les médias rapportent un rebondissement que connaît cette affaire. En effet, selon Les Echos, les différents mis en cause pourraient recouvrer bientôt leur liberté. Les avocats d’un des suspects ont évoqué la question relative à un mandat de perquisition délivré par la police à Google pour obtenir des données sur toute personne ayant recherché l’adresse de la maison où vivait la famille sénégalaise.

"Violation de la protection de l'adolescent"

Pour ceux-ci, il s’agit tout simplement d’une violation de la protection de l’adolescent. Invoquant le 4e amendement contre les fouilles abusives, ils veulent que le juge rejette cette perquisition. « La perquisition effectuée par la police dans cette affaire implique de réels problèmes de confidentialité qui devraient inquiéter tous les citoyens du pays », a fait savoir Me Michael Juba. Si le juge accédait à cette requête, les suspects au nombre de 4 pourraient recouvrer leur liberté.

"Meurtre au premier degré"

Rappelons que ces 3 mineurs et un homme de 23 ans ont été mis aux arrêts dans le comté de Jefferson. Ils sont poursuivis pour 28 chefs d’inculpation, dont « meurtre au premier degré avec une extrême indifférence, incendie criminel, cambriolage et voies de fait ». Notons que, le drame s’est passé le mercredi 05 août 2020. En effet, une famille sénégalaise de 05 personnes a péri dans l’incendie criminel de leur domicile. Le chef de famille du nom de Djibril Diol était un ingénieur et est très apprécié de la communauté sénégalaise résident à Denver.