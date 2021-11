Plus d’un an après l’assassinat de cinq membres d’une famille sénégalaise résident à Denver aux Etats-Unis, les présumés auteurs de cet acte comparaîtront devant le tribunal dans la capitale du Colorado. Selon l’information qui a été rapportée, leur procès commence dès ce vendredi 12 novembre. Il s’agit en effet de trois suspects dont deux mineurs âgés de 16 et 15 ans.

Près de 30 chefs d’accusation

Ils sont poursuivis pour près de 30 chefs d’accusation dont meurtre au premier degré, voie de fait au premier degré, cambriolage au deuxième degré, incendie criminel au premier degré et au quatrième degré. Rappelons que le drame s’est passé le mercredi 05 août 2020. En effet, une famille sénégalaise de 05 personnes a péri dans l’incendie criminel de leur domicile. Le chef de famille du nom de Djibril Diol était un ingénieur et est très apprécié de la communauté sénégalaise résident à Denver.

Toute la famille décède

Le gouvernement sénégalais avait pris l’engagement dans la période de prendre entièrement en charge le rapatriement des dépouilles mortelles au Sénégal. Il s’agissait en plus de l’homme, de sa femme, ses deux enfants et sa cousine. Tous sont morts calcinés. Pour l’heure, les regards sont tournés vers la justice américaine qui se penchera sur le dossier ce vendredi.