Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme de condoléances à la famille de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, qualifiant sa mort de perte irréparable. "La main d'un criminel a abrégé la vie d'un homme d'État éminent qui a dirigé le gouvernement japonais pendant longtemps et qui a beaucoup fait pour développer les relations de bon voisinage entre nos pays", indique le texte du télégramme du chef de l'État russe adressé à la mère et à l'épouse de l'ancien premier ministre sur le site internet du Kremlin vendredi.

"Nous entretenions des contacts réguliers avec Shinzo, au cours desquels ses excellentes qualités personnelles et professionnelles se sont pleinement manifestées. Le souvenir lumineux de cet homme remarquable restera à jamais dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, de faire preuve de force et de courage face à cette perte immense et irréparable", a ajouté M. Poutine.