Alors que les USA et leurs alliés occidentaux ont accusé un retard dans le développement des missiles hypersoniques par rapport à leurs rivaux russe et chinois, il semblerait que ces derniers veulent désormais prendre le taureau par les cornes. L'un des objectifs visé est de se protéger de ces missiles dont raffole la Russie et la Chine. Londres et Washington travaillent sur de nouveaux systèmes systèmes de défense aérienne contre les missiles hypersoniques. C’est ce qu’a annoncé dimanche au média britannique Daily Telegraph, Wes Kremer, le président de Raytheon Missiles and Defence.

Selon M. Kremer relayé par Tass, les principaux moyens de lutte contre les nouveaux types d'armes seront des systèmes de détection précoce de missiles depuis l'espace utilisant de grandes constellations de satellites. En janvier dernier, l'Inde déclarait avoir testé avec succès un missile hypersonique mer-mer dénommé BrahMos. « La robustesse de la préparation à la mission de la Marine indienne est reconfirmée aujourd'hui après le lancement réussi de la version avancée du missile BrahMos de l'INS Vishakhapatnam », s’est réjoui dans une publication sur twitter, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh.

Du côté russe, il existe déjà des missiles hypersoniques dont certains ont même été testés en Ukraine. Selon l'agence de presse russe, la Russie va développer un nouveau missile "tueur de porte-avions" équipé d'une ogive supersonique, le missile balistique Zmeevik. Une raison supplémentaire pour les USA et leurs alliés de développer des systèmes de protection.