MTN-Bénin a lancé ce mercredi 13 juillet 2022 à l’hôtel Golden Tulipe de Cotonou une application en faveur des entreprises et des commerçants. Il s’agit de l’application y’ello Biz dont le but est d’assurer la visibilité des petites et moyennes entreprises (PME) et également les grandes entreprises. Elle fédère quatre univers : Les bons plans, les services, les actualités et l’annuaire.

Cette application offre quatre services : Les bons plans, les services, les actualités et l’annuaire. Les bons plans permettent aux entreprises de mettre en exergue de manière sommaire les produits et services qu’il voudrait mettre en promotion. Par contre, les services donnent la possibilité aux annonceurs de pouvoir parler de leurs entreprises. Entre autres, elle met l’accent sur leur prestation de service avec un spot vidéo, des images, un publi-reportage ou des articles. Au niveau des actualités, elles permettent de recevoir des informations directement d’ici et d’ailleurs à travers cette application. L’annuaire quant à lui permet de se retrouver partout où vous êtes sur le territoire national car tous les secteurs d’activité sont regroupés.

Yannick Agossou, responsable du Trade and Digital communication MTN Business a précisé que y’ello Biz ne coûte pas cher car cette application est à la portée de tous. Concernant les bons plans, il a fait savoir que la souscription minimale est de 5000 pour une semaine. Zimé Sogbian, Conseiller technique au suivi des projets et des réformes, représentant la ministre du numérique et la digitalisation empêchée, a affirmé que «le lancement de ce nouveau produit de MTN vient une fois encore renforcer notre écosystème numérique ».

Les opportunités qu’offrent les TIC, selon le Conseiller technique au suivi des projets et des réformes, sont de jour en jour plus grandes et les enjeux énormes aussi bien pour les privés que pour le gouvernement. C’est pourquoi depuis quelques années, le gouvernement béninois a investi dans les infrastructures du numérique afin de faciliter aux entrepreneurs et aux commerçants la promotion de leurs produits. Pour Zimé Sogbian, ce nouveau produit vient aider tous les entrepreneurs qui n’ont pas les moyens et les commerçants à faire la promotion de leurs produits. L’application y’ello Biz pour lui, est une opportunité pour les entrepreneurs qui n’ont pas les moyens, les commerçants qui sont dans des zones un peu éloignées et pour tout le monde.

Philippe Goabga, représentant la Directrice Générale MTN–Bénin a tenu à préciser que y’ello Biz est «une plateforme unifiée, de visibilité digitale pour toutes les entreprises que ce soit grandes, petites ou moyennes, formelles ou informelles ». Pour le représentant de la DG/MTN-Bénin, à travers cette plateforme, les entreprises de promoteurs ont la possibilité de promouvoir leurs produits et services, d’accroitre leur notoriété et d’être plus près de leurs consommateurs. Au-delà du positionnement de chaque entreprise. Philippe Goabga a indiqué que «le monde numérique bouge et nos actions doivent suivre pour placer notre pays parmi les leaders dans ce domaine ».