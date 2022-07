Plus d’une centaine de chercheurs venus d’au moins d’une trentaine de pays d’Afrique prennent part depuis ce lundi 19 juillet jusqu’au jeudi 21 juillet 2022 à Cotonou au Bénin au Symposium sur Les Technologies et Innovations Agricoles. C’est en prélude à ce symposium que les organisateurs ont animé ce lundi 18 juillet 2022 une conférence de presse à Golden Tulip Hôtel.

Un symposium sur Les Technologies et Innovations Agricoles est organisé depuis ce mardi 19 juillet 2022 et pour trois jours dans la capitale économique du Bénin, Cotonou par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le Développement agricole (Coraf). Organisé dans le cadre du Projet TARSPro (Technologies et innovations agricoles pour l’accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre), le présent symposium dont l’objectif global est de faire l’état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Le thème autour duquel les échanges auront lieu est « Technologies et innovations agricoles : Solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d’urgence et de post urgence».

Le Directeur de la Recherche et de l’Innovation de Coraf, Njukwe Emmanuel a, dans son intervention, déclaré que «la recherche agricole pour le développement s’est montrée particulièrement performante au cours des dernières décennies en Afrique de l’Ouest et du Centre, en générant une myriade de technologies et innovations». Mais il a fait remarquer que les acteurs et les populations ne capitalisent pas assez sur les acquis de cette recherche. C’est ce qui entraine le faible taux d’adoption des technologies et innovations. L’agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre est donc, dit-il, «toujours sujette à des perturbations et elle continue de peiner à répondre promptement en cas de situations d’urgence». Njukwe Emmanuel a précisé que le symposium servira de plateforme de réflexion et d’échanges pour l’identification des gaps transversaux et des bonnes pratiques à capitaliser. Il a laissé entendre que ce symposium s’aligne sur l’un des principaux objectifs du projet TARSPro, qui vise à assurer une coalition et une synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture.

Dr Mauricette Ouali-N’Goran San-Whouly, membre du Comité scientifique du Coraf a, pour sa part, affirmé que le thème dudit symposium est surtout transversal et d’une importance socio-économique. Pour cette dernière, des chercheurs et autres acteurs du domaine agricole sont mobilisés pour un partage d’expériences d’acquis. Quatre principales thématiques seront débattues pendant les échanges du symposium. Il s’agit de : Agriculture (production végétale, animale, aquacole et foret et environnement) intelligente face au climat : adaptation et atténuation ; Ravageurs et maladies transfrontaliers des plantes ; Restauration des terres dégradées et gestion de la fertilité des sols et de l’eau et la gestion post-récolte (transformation, conservation et commercialisation). Le Directeur scientifique de l‘Inrab, Zoffoun Alex s’est réjoui du choix qui est porté sur le Bénin pour accueillir cet important symposium.