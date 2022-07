La République Islamique d’Iran s’apprête à mettre à la disposition de la Russie, des centaines de drones qui interviendront dans la guerre en Ukraine. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un point de presse animé ce lundi 11 juillet par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. On retient également de cette annonce que, les soldats russes seront formés par Téhéran sur la manipulation de ces appareils.

L'Iran forme les Russes...

«Nos renseignements indiquent que le gouvernement iranien s’apprête à livrer à la Russie jusqu’à plusieurs centaines de drones, dont des appareils de combat, dans un délai très court», indique-t-il au cours de cette sortie médiatique. Ces informations «indiquent également que l’Iran se prépare à former les forces russes au maniement de ces drones et les premières séances de formation devaient débuter dès début juillet», a ajouté le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.

Notons qu’en plus de l’Iran, la Russie bénéficie du soutien de la Chine qui l’appui sur le plan commercial. Alors que Moscou était isolé sur la scène internationale, un rapprochement avec Pékin a été annoncé par les dirigeants de ces deux pays. La Russie bénéficie également du soutien de la Syrie.

La Syrie reconnait le Donbass

Il y a quelques semaines, ce pays a reconnu l’indépendance des républiques séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk. « Conformément à la volonté et au désir commun d'établir des relations dans tous les domaines, la Syrie a décidé de reconnaître l'indépendance et la souveraineté de la république populaire de Lougansk et de la république populaire de Donetsk », annonçait une source diplomatique syrienne.