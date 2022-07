Entre les USA de Joe Biden et la Russie de Vladimir Poutine, il n'y a pas d'accord d'échange de prisonniers. En tout cas pour le moment. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi matin, Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, chef du Kremlin. "Pour l’instant, il n'y a pas d'accord dans ce domaine", a déclaré le porte-parole du Kremlin aux journalistes, répondant à une question.

Pour rappel, cette année, une basketteuse américaine a été arrêtée en Russie. L’américaine Brittney Griner qui est emprisonnée depuis qu'elle a été arrêtée a plaidé coupable plus tôt ce mois après avoir envoyé un message alarmant au numéro un américain Joe Biden. Dans son message, la basketteuse américaine demandait au président américain Joe Biden de ne pas l'"oublier". "Je me rends compte que vous avez tant à faire, mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, ainsi que les autres détenus américains", a écrit la basketteuse qui poursuit "s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison."

Quelques jours plus tard, la vice-présidente américaine Kamala Harris a promis que les USA feront tout pour libérer Brittney Griner. "Nous prenons cela très au sérieux, nous l'avions dit clairement. Le retour de Brittney Griner et d'autres Américains détenus illégalement à l’étranger est la plus haute priorité pour nous. Je ne peux pas vous évoquer les détails de ce qui se passe en coulisses, mais je peux vous dire que ramener ces Américains chez eux est l'une de nos priorités", a-t-elle répondu à la question sur un possible échange de la sportive contre l'un des Russes condamnés aux États-Unis.