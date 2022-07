Le milliardaire Elon Musk fait parler de lui une nouvelle fois. La semaine dernière, des médias annonçaient qu'il avait une liaison avec la femme du cofondateur de Google et ami Sergey Brin. Cette relation serait la cause du divorce du milliardaire cofondateur de Google et ami de longue date du patron de Tesla. Ces informations n'ont pas laissé indifférent le patron de Tesla. Dans la journée d'hier dimanche 24 Juillet, Elon Musk s'est exprimé sur le réseau social Twitter comme d'habitude. Et il a rejeté en bloc les affirmations des médias.

Elon Musk, le milliardaire américain et patron de plusieurs sociétés technologiques nient avoir entretenu une relation avec la femme de son ami de longue date Sergey Brin. Elon Musk assure qu'il n'a été en contact avec la désormais ex-femme de son ami que deux fois en 3 ans et à chaque fois ils ne sont jamais restés seuls et il n'y avait rien de romantique. Pour soutenir sa version, Elon Musk assure qu'il a eu des relations s3xuelles depuis des lustres. Elon Musk s'est exprimé sur le réseau social en répondant à un article du Wall Street Journal qui affirmait qu'il s'est agenouillé pour demander pardon à son ami.

"C'est total bs. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n'ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d'autres personnes autour. Rien de romantique", a écrit le milliardaire américain qui poursuit : "Je n'ai même pas eu de relations sexuelles depuis des lustres (soupir)". Ces dernières semaines, les médias ont publié plusieurs nouvelles sur les Musk. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le père d’Elon Musk a eu un enfant avec la fille de son ex-femme