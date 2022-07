Le trafic de drogue est un fléau qui sévit un peu partout dans le monde. Malgré toutes les lois et les dispositions prises par les états, le fléau ne semble pas vraiment reculer puisqu'il se poursuit un peu partout dans le monde. La situation préoccupe la plupart des états qui pour freiner un peu plus le phénomène mettent en place des dispositifs de sécurité pour interpeller les trafiquants indélicats. Au cours d'un récent rassemblement, Trump s'est prononcé sur le phénomène et a appelé à instituer la peine de mort pour les trafiquants de drogue. L'information a été rapportée par Newsweek.

Au cours d'un récent rassemblement à Las Vegas dans le Nevada, Donald Trump a proposé une solution pour lutter contre le trafic de drogue. L'ancien président américain Donald Trump a appelé à instituer la peine de mort pour lutter contre ce fléau et a profité de l'occasion pour encenser la Chine qui selon lui n'a pas de problème de drogue. "Si vous regardez les pays du monde entier... les seuls qui n'ont pas de problème de drogue sont ceux qui instituent la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Ce sont les seuls, vous comprenez cela ? La Chine n'a pas de problème de drogue", a lancé l'ancien président américain.

Au cours du même rassemblement Trump a estimé que les USA sont une nation défaillante. « Nous n'aurons plus de pays si cette barbarie croissante n'est pas rapidement inversée et arrêtée, la vague d'infractions à la loi doit être immédiatement arrêtée, et nous devons vraiment mettre fin immédiatement à cette vague de criminalité », a déclaré l’ancien président républicain dans son allocution.