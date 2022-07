L’ancien président américain Donald Trump a profité de l’occasion d’un rassemblement ce vendredi à Las Vegas pour tirer une fois encore à boulets rouges sur l’administration dirigée par son successeur Joe Biden. En effet, le milliardaire républicain s’est attardé sur les violences enregistrées au cours de ces dernières semaines aux États-Unis. Il fait notamment remarquer que son pays est devenu une nation « défaillante ».

"Nous n'aurons plus de pays si cette barbarie n'est pas arrêtée"

« Nous n'aurons plus de pays si cette barbarie croissante n'est pas rapidement inversée et arrêtée, la vague d'infractions à la loi doit être immédiatement arrêtée, et nous devons vraiment mettre fin immédiatement à cette vague de criminalité », a déclaré l’ancien président républicain dans son allocution. Il n’a pas manqué de rappeler que les États-Unis ont l’obligation de redevenir une nation « sûre » si elle veut être « grande ».

«L'État de droit s'est effondré sous nos yeux sous la faiblesse des politiques criminelles de l'administration Biden, du Congrès Pelosi-Schumer, des démocrates de gauche radicale aux niveaux national et local. », a-t-il déploré. Ces mots interviennent dans un contexte où les fusillades se sont multipliées dans le pays. Dans la soirée du dimanche 19 Juin 2022, nouvelle une fusillade a éclaté au cours d'un événement musical à Washington D.C. Un enfant de 15 ans a perdu la vie. Trois autres adultes ont été blessés.

La réaction du Pape

La situation qui devient préoccupante suscite des réactions dans l’opinion publique. « Le massacre dans une école primaire au Texas m'a brisé le cœur. Je prie pour les enfants et les adultes qui sont morts, leurs familles. Il est temps de mettre fin au commerce aveugle des armes! Engageons-nous tous, car des tragédies comme celle-ci ne doivent plus jamais se reproduire », a déclaré le Pape François en mai dernier.