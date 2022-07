Depuis bientôt 5 mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Une opération militaire critiquée par la plupart des pays occidentaux qui ont imposé de multiples sanctions au pays dirigé par Poutine. Chacun des deux camps impliqués dans cette guerre a capturé des éléments de camp adverse et des procès se sont tenus pour statuer sur la situation. Ce vendredi, les médias internationaux rapportent le cas d'un britannique détenus par des séparatistes en Ukraine qui est passé de vie à trépas.

La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Un britannique qui serait venu en Ukraine pour une mission humanitaire est décédé en détention en Ukraine après avoir été capturé par des séparatistes. C'est les autorités de la région elles-mêmes qui ont annoncé la nouvelle dans la matinée de ce vendredi 15 Juillet 2022. Les autorités assure que le britannique est un mercenaire et non un travailleur humanitaire. «Malgré la gravité de (ses) crimes, Paul Urey recevait une aide médicale adéquate. Malgré cela, au regard de son diagnostic et du stress, il est mort le 10 juillet», a indiqué Daria Morozova la chargée des droits des séparatistes de la région de Donetsk sur la messagerie Telegram.

Selon l'agence TASS qui rapporte des propos de la responsable du Donetsk, les autorités du pays d'origine de M Urey était informé de sa captivité mais n'ont pas réagi. "Je tiens à souligner que les organisations internationales, ainsi que les responsables britanniques, notamment le Foreign Office et les parlementaires britanniques, ont été informés de la captivité de Paul Urey. Ces informations ont été également transmises aux médias étrangers à sa demande. Mais aucune réaction n’a suivi", a conclu Daria Morozova selon l'agence TASS.