Depuis plus de 5 mois maintenant, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. L'opération est critiquée par la plupart des pays occidentaux qui ont infligé de multiples sanctions contre le pays mais aussi contre les principaux responsables et leurs proches. Récemment un haut responsable ukrainien a estimé que les grandes banques américaines et européennes devraient être poursuivi pour "crime de guerre" à cause de leurs relations avec certaines entreprises qui achètent des produits russes alors que la guerre se poursuit.

L'offensive russe en Ukraine continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Récemment un conseiller économique de Zelensky a chargé violemment les grandes banques américaines. Oleg Ustenko, puisque c'est de lui qu'il s'agit a déclaré que les autorités ukrainiennes pensent que des banques comme JPMorgan, HSBC et Citi aident le régime de Poutine en collaborant avec des entités qui négocient du pétrole russe. L'information a été rapportée par le média américain CNBC.

“Tous ceux qui financent ces criminels de guerre, qui font ces choses terribles en Ukraine, commettent également des crimes de guerre dans notre logique”, a déclaré l'officiel ukrainien mardi à Hadley Gamble de CNBC sur “Capital Connection”. Lorsque le journaliste lui a demandé si ces institutions devraient être poursuivi pour crimes de guerre, l'officiel a répondu par l'affirmative: "exactement".