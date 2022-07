Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé contre la Russie, concernant l’utilisation qu’elle fait de ses armes, dans son offensive. Lors de son discours quotidien, fait dans la soirée d’hier mercredi 20 juillet 2022, le numéro un ukrainien a accusé le Kremlin de faire de son pays un terrain d’essai pour de possibles nouvelles attaques contre d’autres nations européennes. Selon lui, « La Russie teste en Ukraine tout ce qui peut être utilisé contre d’autres pays européens » a-t-il indiqué, tout en ajoutant que : « Cela a commencé par des guerres du gaz et s’est terminé par une invasion à grande échelle, avec la terreur des missiles et des villes ukrainiennes brûlées ».

La Russie doit être rapidement vaincue

Au cours de son intervention le chef de l’Etat ukrainien a estimé que la Russie doit être rapidement vaincue, pour qu’il y ait moins de dommages pour le continent européen. Notons que les propos du président ukrainien interviennent après qu’il ait effectué plusieurs limogeages, dans son entourage. Il y a quelques jours, le chef de l'Etat avait annoncé sur le réseau social Telegram, le limogeage de plus d’une vingtaine de fonctionnaires intervenant dans le domaine de la sécurité. Aussi, avait-il annoncé q'un audit du personnel du service est en cours.

28 fonctionnaires limogés

« Et une autre nouvelle importante concernant le Service de sécurité ukrainien. Un audit du personnel du service est en cours. La question du licenciement de 28 fonctionnaires est en cours de décision. Différents niveaux, différentes directions. Mais les motifs sont similaires - des résultats de travail insatisfaisants » avait déclaré Volodymyr Zelensky. Pour Rappel, ces licenciements interviennent après que ce dernier eut également limogé le chef de l'agence ukrainienne de renseignement et de sécurité intérieure ainsi que son procureur général. L’homme fort de Kiev avait notamment fait remarquer que plusieurs dossiers étaient en instance et incriminaient plusieurs fonctionnaires des deux bureaux. Ils sont accusés de « haute trahison » pour avoir aidé la Russie dans son invasion de l'Ukraine.