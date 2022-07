Encore un énième drame aux USA dans la ville d'Akron. Un afro-américain du nom de Jayland Walker a été tué il y a quelques jours par la police. Après la diffusion des éléments vidéos, les américains ont pu se rendre compte de la scène effroyable. Le jeune homme de 25 ans a reçu 60 balles tirées par les policiers qui tentaient de l'arrêter. Un nombre important qui questionne encore sur l'éternelle relation entre la police et la population afro-américaine.

La famille de Jayland Walker a exigé des éclaircissements sur les circonstances du meurtre du jeune homme, qui, selon les autorités, a eu lieu après une poursuite policière. De grandes manifestations ont éclaté à Akron, dans l'Ohio, avec des manifestants tentant de rejoindre le siège de la police de la ville. "Quand un officier prend la décision la plus critique de sa vie en tant que policier, peu importe où dans le pays cela se produit, quand il prend la décision la plus critique de pointer son arme à feu sur un autre être humain et d'appuyer sur la gâchette, ils doivent être prêts à expliquer pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait... Ils doivent être en mesure d'évaluer les menaces spécifiques auxquelles ils étaient confrontés, et cela vaut pour chaque balle qui tombe dans le canon de leur arme." a déclaré le chef de la police, Steve Mylett.

« Beaucoup voudront exprimer leurs griefs en public et je soutiens pleinement le droit de nos résidents à se réunir pacifiquement... Mais j’espère que la population sera d’accord sur le fait que la violence et la destruction ne sont pas la solution » , a déclaré le maire de la ville Dan Horrigan. Les autorités ont ainsi appelé au calme en attendant le déroulement de la procédure officielle. Ce n'est pas la première fois qu'un afro-américain meurt dans les mains ou sous les balles de la police. Le cas de George Floyd a été relayé dans le monde entier provoquant une indignation sans précédent.