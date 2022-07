La mission diplomatique du Canada a confirmé le décès en Ukraine d’un ressortissant canadien qui aurait combattu aux côtés des forces ukrainiennes, a rapporté dimanche Reuters, citant un porte-parole du ministère. "Affaires mondiales Canada est au courant du décès d’un Canadien en Ukraine. Les responsables consulaires sont en contact avec la famille et fournissent une assistance consulaire", a rapporté Reuters.

Selon un article du média Politico publié samedi, deux Américains, un Canadien et un Suédois, qui ont pris part aux combats dans le Donbass du côté de Kiev, ont été tués cette semaine. L'article cite les propos de Rousslan Mirochnitchenko, un "commandant des combattants étrangers". Il a expliqué qu'il s'agissait des citoyens américains Luke Lucyszyn et Bryan Young, du Canadien Emile-Antoine Roy-Sirois et du Suédois Edvard Selander Patrignani. Selon les documents, les mercenaires faisaient partie des "forces d'opérations spéciales" de la défense territoriale ukrainienne et leur unité était "basée près de Seversk".

En réponse à l'appel à l'aide des dirigeants des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, la Russie a lancé le 24 février à l’aube une opération militaire en Ukraine dans le but de maintenir la paix dans les territoires du Donbass, ainsi que de démilitariser et de dénazifier l’Ukraine. L’Occident a alors imposé des sanctions à grande échelle contre des personnes physiques et morales russes tout en menant, selon des experts, une guerre économique contre Moscou. (Tass)